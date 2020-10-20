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Aktüel Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:56:15 -
Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 6 bin 130'a, Tunus'ta 687'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 123 kişinin enfekte olduğu, 67 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, can kaybının 6 bin 130'a, vakaların 105 bin 547'ye, iyileşenlerin de 98 bin 314'e ulaştığı aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 185 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 687'ye, vakaların 42 bin 727'ye yükseldiği kaydedildi.

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