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Mısır ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat
Dünya Mısır ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat
Dünya

Mısır ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat

Mısır ve Pakistan hava kuvvetleri bugün, “Gökyüzü Koruyucuları-1” isimli ortak askeri tatbikata başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 19:58:00 -
Mısır ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ilk kez Mısır’da başlatılan “Gökyüzü Koruyucuları-1” tatbikatının Kahire-İslamabat arasındaki iyi ilişkiler ışığında iki ülke ordularının karşılıklı tecrübe paylaşımı ve kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarma amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Rifai, Mısır ve Pakistan askeri güçlerinin ortak hareket edebilme yeteneklerini güçlendireceğini kaydettiği tatbikatın, ortak düşman hedeflerine karşı saldırı ve hedef olabilecek önemli kişilerin korunmasını da içeren bir dizi özel operasyonu da kapsadığını bildirdi.

Rifai, “Gökyüzü Koruyucuları-1” ortak tatbikatın birkaç gün süreceğini ifade etti.

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