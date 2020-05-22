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Mısır ve BAE'de koronavirüs ölümleri artıyor

Mısır'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 kişi daha hayatını kaybetti. BAE'de ise, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:27:00 -
Mısır ve BAE'de koronavirüs ölümleri artıyor

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 774 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 696'ya, vaka sayısının da 15 bin 3'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 4 bin 217 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Öte yandan BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybının 237'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde yapılan son testlerden 894'ünün pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 26 bin 898'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, virüse yakalananlardan 755'inin daha iyileşmesiyle hastalığı yenen kişi sayısının 12 bin 755 olduğu aktarıldı.

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