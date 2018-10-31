Mısır ve Almanya'dan 5 anlaşma birden!

Mısır Resmi Haber Ajansı’nın (MENA) haberine göre anlaşma, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Almanya ziyareti esnasında başkent Berlin’de gerçekleşti.

Bilimsel araştırmalar ve üniversite eğitimi alanlarında iş birliği anlaşmalarının yanı sıra Kahire’nin doğusunda kurulmakta olan "İdari Başkent"e Almaya Bilimler Üniversitesi’nin kurulması konusunda fikir birliğine varıldı.

Protokol imzalandı

İki ülke arasında ayrıca 129 milyon avro tutarında ekonomik yardımlaşma protokolü imzalandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen Pazar günü 4 günlük ziyaret için Almanya’ya gitmişti. Sisi, temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelmişti.