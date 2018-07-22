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Mısır unu maskesi nasıl yapılır?

Cildi sivilcelerden ve siyah noktalardan arındıran, geniş gözenekleri küçülten, uzun vadede gerginlik ve pürüzsüzlük kazandıran mısır unu maskesi yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı koruyan oldukça etkili bir maske olmasıyla bilinir.

22 Temmuz 2018 Pazar 23:33
Mısır unu maskesi nasıl yapılır?

Mısır unu cildi fazla yağdan ve aknelerden arındırır. Mısır unu maskesi karma ve yağlı cilde sahip olan kişiler tarafından tercih edilebilir. Ancak kuru ciltli kişiler bu maskeyi tercih etmemelidir. Çünkü mısır unu kuru ciltlerin nemini emerek cildin daha fazla kurumasına sebep olur.

Mısır unu maskesi mükemmel bir doğal peelingtir. Bu peeling özelliği ile düzenli kullanımda ciltteki sivilce ve güneş lekelerinin giderilmesine yardımcı olur. Cildinde leke, sivilce, siyah nokta olmayan kişiler de haftada 1 defa mısır unu maskesini peeling amaçlı uygulamalıdır. Tamamen doğal olup, kimyasal hiçbir bileşen içermez ve ciltte bağımlılık yapmaz.

Mısır unuyla yapılabilecek etkili mısır unu maskesi tarifleri mevcuttur. Bu maskelerden en etkilisi kil ile yapılmış olanıdır. Kil de içerdiği mineraller sebebiyle cilt için önemlidir. Cilde pürüzsüzlük ve esneklik kazandırır.

MISIR UNU MASKESİ

1 tatlı kaşığı yeşil kil, 1 tatlı kaşığı mısır unu, 1 tatlı kaşığı nemlendirici el kremi ve 1 tatlı kaşığı sudan oluşur. Bütün bu malzemeleri boş bir kapta, boza kıvamına gelinceye dek karıştırın. Tüm yüzünüze ve boynunuza ince bir tabaka halinde uygulayın.

20 dakika bekleyin ve ılık su ile dairesel hareketlerle durulayın. Cildinizi durularken sert soyma hareketlerinden kaçınmanız gerekir. Çünkü kil ve mısır unu yapıları itibariyle sert ürünlerdir. Cildinizi tahriş edebilirsiniz.

Bir diğer mısır unu maskesi tarifi ise 2 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı limon suyundan meydana gelir. Bütün malzemeler bir kapta karıştırılarak cilde uygulanır.

20 dakikanın sonunda ılık su ile durulanır. Limon suyu fazlasıyla asit içerdiğinden sivilcelere çok iyi gelir. Cilt yağlanmasını dengeler ve sivilce izlerinin geçmesine yardımcı olur.

Yoğurt ise cildin nem dengesini korur ve cilde parlak bir görünüm verir. Bu maskelerin ardından cilt tipinize uygun nemlendiriciyi kullanmayı unutmayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 23:33
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