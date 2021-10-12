Mısır Unu Çorbasını denediniz mi?
Günümüzde vücut sağlığının baş düşmanlarından biri sayılan gluten, mısır ununda bulunmaz. Bu çorba tarifi hem sağlıklı hem de lezzetli.
Günümüzde vücut sağlığının baş düşmanlarından biri sayılan gluten, mısır ununda bulunmaz. Bu çorba tarifi hem sağlıklı hem de lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 1 adet patates
- 1 litre su
- 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
Tereyağı ile unu güzelce kavurun. Üzerine patates ve soğan ilave edip 5 dakika daha kavurun. Üzerine 1 lt sıcak suyu ilave ettikten sonra sebzeler pişene kadar pişiriniz. Piştikten sonra blendırdan geçiriniz. Üzerine isteğe göre tereyağını eritip pul biberle servis edebilirsiniz. Çorbanız hazır afiyet olsun.