Mısır Unu Çorbasını denediniz mi?

Günümüzde vücut sağlığının baş düşmanlarından biri sayılan gluten, mısır ununda bulunmaz. Bu çorba tarifi hem sağlıklı hem de lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 adet patates

1 litre su

2 yemek kaşığı dolusu mısır unu

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Tereyağı ile unu güzelce kavurun. Üzerine patates ve soğan ilave edip 5 dakika daha kavurun. Üzerine 1 lt sıcak suyu ilave ettikten sonra sebzeler pişene kadar pişiriniz. Piştikten sonra blendırdan geçiriniz. Üzerine isteğe göre tereyağını eritip pul biberle servis edebilirsiniz. Çorbanız hazır afiyet olsun.