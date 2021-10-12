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Kadın - Aile Mısır Unu Çorbasını denediniz mi?
Kadın - Aile

Mısır Unu Çorbasını denediniz mi?

Günümüzde vücut sağlığının baş düşmanlarından biri sayılan gluten, mısır ununda bulunmaz. Bu çorba tarifi hem sağlıklı hem de lezzetli.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 12:17:00 - 2021-10-12 12:23:17
Mısır Unu Çorbasını denediniz mi?

Günümüzde vücut sağlığının baş düşmanlarından biri sayılan gluten, mısır ununda bulunmaz. Bu çorba tarifi hem sağlıklı hem de lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 adet patates
  • 1 litre su
  • 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

Tereyağı ile unu güzelce kavurun. Üzerine patates ve soğan ilave edip 5 dakika daha kavurun. Üzerine 1 lt sıcak suyu ilave ettikten sonra sebzeler pişene kadar pişiriniz. Piştikten sonra blendırdan geçiriniz. Üzerine isteğe göre tereyağını eritip pul biberle servis edebilirsiniz. Çorbanız hazır afiyet olsun.

 

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