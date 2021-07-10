Mısır ülkenin su kaynaklarına müdahale edilmesine izin vermeyeceğini açıkladı

Mısır Yüksek Enformasyon Konseyi Başkanı Kerem Cebir'in yönettiği açık oturuma katılan Abdulati, yaklaşık 10 yıldır çözülemeyen Hedasi Barajı krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın Hedasi Barajı meselesinde her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu ifade eden Abdulati, devletin, Mısır'da bir su krizi yaşanmasına veya ülkenin sularına zarar verilmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.

Abdulati, Mısır'ın Nil suları üzerinde tarihe dayanan haklarını koruduğunu ve muhtemel bir tehdit karşısında bu haklarını savunmasının normal olduğunu söyledi.

Mısır, 6 Temmuz'da Etiyopya'nın kendisine Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecine başladığını resmen ilettiğini duyurmuştu.

Barajda ikinci kez doldurma işlemi başladı

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 23 Haziran'da, BMGK’den Etiyopya’nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep etmiş, Mısır da barajla ilgili hazırladığı dosyayı 29 Haziran’da BM'ye gönderdiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 30 Haziran’da yaptığı açıklamada, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Etiyopya, 5 Temmuz’da, Kahire ve Hartum’un tek taraflı bir eylem olarak değerlendirip reddettiği Hedasi Barajı'na su doldurma sürecini ikinci kez başlattığı konusunda Mısır ve Sudan'ı bilgilendirmişti.

Addis Ababa, baraja su doldurulması işlemi ile Hartum ve Kahire'ye zarar verme niyetinde olmadığını, kalkınma amaçlı elektrik üretimi için buna ihtiyacı olduğunu savunmuştu.