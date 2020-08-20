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Aktüel Mısır, ülke dışından gelenlere koronavirüs testi şartı getirdi
Aktüel

Mısır, ülke dışından gelenlere koronavirüs testi şartı getirdi

Cuma namazlarının gelecek haftadan itibaren tekrar kılınması kararlaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:36:02 -
Mısır, ülke dışından gelenlere koronavirüs testi şartı getirdi

İSTANBUL (AA) - Mısır yönetimi ülke dışından gelenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaları şartını getirirken, cuma namazlarının Vakıflar Bakanlığının belirleyeceği şartlar çerçevesinde gelecek haftadan itibaren tekrar kılınmasına karar verildi.

Mısır Bakanlar Kurulu tarafından yapılan toplantının ardından yayınlanan yazılı açıklamada, gelecek 1 Eylül’den itibaren Mısır dışından gelenlere PCR testi isteneceği kaydedildi.

Açıklamada Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli’nin, “Ülkelerin çoğunda koronavirüs vakalarında artış gözleniyor. Ülkemize gelenlerin ve vatandaşlarımızın sağlığı konusuna özen gösteriyoruz. Ülke dışından gelen herkesten koronavirüs testi istenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.” şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Yabancı ve yerli konusuna açıklık getirmeyen Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında Mısırlılar için PCR testinin nerede yapılacağı konusunda da detay yer almadı.

- Cuma namazı tekrar kılınacak

Ayrıca, 28 Ağustos’tan itibaren Vakıflar Bakanlığının belirleyeceği şartlar çerçevesinde cuma namazlarının kılınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

21 Mart’ta camilerde toplu ibadetler yasaklanmış, 26 Haziran’da sadece vakit namazlarının kılınması için izin verilmişti.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, koronavirüs nedeniyle dün 13 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplamda 96 bin 914 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 5 bin 197 hasta hayatını kaybetti, 62 bin 553 hasta iyileşti.

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