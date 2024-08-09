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Ekonomi Mısır, Türkiye'ye yağacak milyonlarca Euro'ya göz dikti! Hedeflerinde şimdi onlar var
Ekonomi

Mısır, Türkiye'ye yağacak milyonlarca Euro'ya göz dikti! Hedeflerinde şimdi onlar var

Yeniakit Publisher
2024-08-09 00:38:00 -
Mısır, Türkiye'ye yağacak milyonlarca Euro'ya göz dikti! Hedeflerinde şimdi onlar var

Alman iş ve turizm dergisi fvw'nin Statista, paket tatil tur fiyatlarında en çok fiyat artışının Türkiye'de olduğunu duyurdu. Mısır ise fiyatları düşürerek turistleri ülkesine çekme hamlesi yaptı. Bilindiği üzere Mısır, Türkiye'den giden Rus turistleri de ülkelerine çekmek amacıyla fiyatları dibe çekip başarılı olmuştu.

Her şey dahil konsepti Türkiye'den kendisine uyarlayan Mısır, şimdi Alman potansiyeline göz dikerek harekete geçti.

Mısır, tur fiyatlarında indirim yaptı. Hedeflerinde Almanlar var.

Haziran ayında Avrupa genelinde hem paket tur hem de oda fiyatlarının ani bir şekilde yükseldiği ifade edildi.

Alman iş ve turizm dergisi fvw'nin Statista'dan aktardığı verilere göre, haziran ayında Avrupa'da paket tatil fiyatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9, Avrupa dışı paket tatil fiyatları ise yüzde 5,2 oranında arttı.

Verilere göre ayrıca, otel ve benzeri konaklama merkezlerinin fiyatlarında yüzde 5,9, uçak bileti fiyatlarında ise yüzde 1,3 artış yaşandı.
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Paket tatil fiyat artışında Türkiye yüzde 7,6 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 6,7 ile Kanarya Adaları, yüzde 6,3 ile Balear Adaları, yüzde 4,5 le Yunanistan takip etti. Mısır'da ise paket tatil fiyatı yüzde 2 ucuzladı.

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