Sunak taşı tarihe ışık tutuyor! 500 yıllık külliyede 1800 yıllık sır

Tarihçi Dr. Ahmet Anapalı, sunak taşının milattan sonra 215'li yıllarda yapıldığını söyledi. Sunak taşının üstüne Roma İmparatoru Septimius Severus'un doğu seferine çıkarak kazandığı savaşlara karşı minnet ifadesi olarak Zeus heykeli diktirdiğini anlatan Anapalı, "Oğlu Anatolia Caracalla'yla imparator bu toprakların sahibi olan Pers İmparatoru'yla Gebze ile İzmit arasında bir yerde savaştı. Bu savaşı da yendi. Nicomedia (İzmit)'in ve bu bölgenin sahibi oldular." diye konuştu. Anapalı, Gebze bölgesine Calistratos adlı Romalı vali atandığını aktararak, şöyle devam etti: "Calistratos putperestti ve Zeus'a tapıyordu. Zeus adına bu topraklarda bir tapınak yaptı. Bu tapınağında önüne sunak taşı, üstüne de Zeus heykelini koydu. Altında ise 'Tanrım sana şükürler olsun. Senin sayende buraların hakimi ve fatihi olduk. Sen bana lütfettin ve ben galip geldim. Bu taş senin şerefine dikilmiştir. Bütün sunaklar ve adaklar sanadır. Bu taşın da önündedir' yazmaktadır. Romalı Vali Calistratos'un, İmparator Severus için yaptığı ve Zeus'un heykelinin bir dönem üzerinde bulunduğu sunak taşı Çoban Mustafa Paşa Camii içerisinde bulunmaktadır."