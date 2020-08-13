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Gündem

Mısır Türkiye ile iletişime geçti iddiası! Yunanistan Ege'de de hesap verecek

Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine engel olmak isteyen Yunanistan ile korsan anlaşma imzalayan Sisi yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Bir internet portalında yer alan iddiaya göre Mısır, Türkiye'ye 'endişelerinizi anlayışla karşılıyoruz' mesajı iletti. Ankara ve Kahire arasında uzun bir aradan sonra temasa geçildiği iddiasının Akdeniz'deki gidişatı nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:09:00 - 2020-08-13 08:13:29
Mısır Türkiye ile iletişime geçti iddiası! Yunanistan Ege'de de hesap verecek

Avrupa ülkelerinden aldığı destekle Ege ve Akdeniz’de şımarık tavırlar sergileyen Yunanistan, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı ‘deniz yetki anlaşması’ ve ilan ettiği Navtex’in ardından skandal bir adım atmıştı.

Doğu Akdeniz’e kıyısı bile bulunmayan ve bu nedenle uluslar arası hukuka göre hiç bir hak talep etmemesi gerek Yunanlılar, darbeci Sisi’nin yönetimindeki Mısır ile korsan anlaşma imzaladı.

Mısır'dan sürpriz hamle

Ege’de bulunan 16 adaya hiç bir hukuki dayanağı olmadan asker ve cephane yığarak niyetini açıkça belli eden Yunan tarafı eğer Akdeniz’deki gerilimi tırmandırmaya devam ederse ağır bedeller ödeyecek. Durumu uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olan ‘gayri askeri statü’ (GASA) kapsamındaki 16 adayı askeri üsse çeviren Yunan tarafının anlaşma imzaladığı Mısır’dan Türkiye’ye sürpriz bir adım geldi.

Middle East Eye adlı internet portalında yer alan ve bir Türk yetkiliye dayandırılan habere göre Kahire yönetimi, Ankara ile temasa geçerek “Türkiye’nin Akdeniz’deki ulusal güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz” dedi. İddiaya göre Türkiye, Mısır’ın bu tavrından duyduğu memnuniyeti karşı tarafa bildirdi.

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013’te seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yapılan darbe sonrası kopmuş, Sisi yönetimiylede her hangi bir temasa geçilmemişti.

 

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Yorumlar

demir

Haberi yanlış yapmışsınız....Darbeci sisi ile başlamalı idi....
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Yaşar

Şu yazınızla hainliğiniz veya fetö üyeliğiniz tescillenmiş oluyor. Şunu unutmayın, Sisi hiç bir zaman Mısırın lideri olamamıştır. Ayrıca Darbe ile gelen yine darbe ile gider. Sizde şayet Türkiye'nin gidişatına beğenmiyor, canınız sıkılıyorsa, yallah Avrupaya. Sizi ancak oranın kokuşmuş medeniyeti paklar.
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