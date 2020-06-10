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Dünya

Mısır tarafının Türkiye itirafı gündem oldu: Erdoğan bunu yapacak

Mısır Temsilciler Meclisi üyesi Samir Gattas, Türkiye'nin Libya politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Erdoğan, buradan çıkmak için Libya’ya gelmedi. Yeni Osmanlı dediği bir projeye sahip. Girdiği hiçbir ülkeden ayrılmadı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:31:00 -
Mısır tarafının Türkiye itirafı gündem oldu: Erdoğan bunu yapacak

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Forumu Başkanı Samir Gattas yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına ilişkin konuştu.

Serrac’ın Mısır girişimini kabul etmesinin uzak bir ihtimal olduğunu söyleyen Gattas, UMH’nin stratejik öneme sahip el-Cufta üssüne ulaşmak için Sirte şehrini ele geçirmeye çalışarak, sahada tepki verdiğini ifade etti.

"Erdoğan buradan çıkmak için ülkeye gelmedi"

Gattas, “Erdoğan, buradan çıkmak için Libya’ya gelmedi. Yeni Osmanlı dediği bir projeye sahip. Girdiği hiçbir ülkeden ayrılmadı. 1982 yılından bu yana Irak’ta bulunuyor. Duhok ve Erbil’de 19 üssü var. Somali’ye girdi, orada büyük bir üssü var ve ayrılmadı. Katar’da da Tarık bin Ziyad üssüne sahip, yeni bir üs inşa etmeye hazırlanıyor ve Yemen’de de şu an üsler kurmaya çalışıyor” dedi.

"Yunanistan, Mısır, Kıbrıs ve hatta İsrail’in Avrupa’ya gaz ihracatı yapma yolunu kesti"

Ortadoğu Forumu Başkanı ve Mısır Temsilciler Meclisi üyesi, “Erdoğan, sadece projesini genişletmek için değil, aynı zamanda ekonomik nedenlerle ülkeye girdi. Doğalgaz arıyor. Komşu ülkeler olan Yunanistan, Mısır, Kıbrıs ve hatta İsrail’in Avrupa’ya gaz ihracatı yapma yolunu kesti. Çünkü Akdeniz’de bir engelleme hattı inşa etti. Avrupa’ya geçmek isteyenler onu geçmek zorundadır. Aynı zamanda ABD’ye, Libya’daki Rus nüfuzu ile karşı karşıya olduğunu da söyledi” değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Ağrı dağı

Ay bunu sizden duymak ne kadar güzel. İnşaallah inşaallah. Yeni Devleti Osmaniye. Hünkarim Erdoğan.
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