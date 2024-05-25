Mısır, Suudi Arabistan, Çin ve İran gibi ülkeler orada olacak! Rusya alternatif bir toplantı ayarlayacak

Rusya, BRICS ülkeleri toplantısını İsviçre’deki Ukrayna barış zirvesiyle hemen hemen aynı dönemde düzenlemeyi planlıyor. Çin’in küresel barış zirvesi yerine Rusya ile toplanmak üzere baş diplomatını gönderme kararı aldığı zaten biliniyor.

İsimleri belirtilmeyen iki üst düzey AB diplomatı Politico gazetecilerine verdiği demeçte “Moskova’daki toplantı dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek, bu da onaylandığı takdirde Çin’in Yüksek Temsilci Wang Yi’yi İsviçre toplantısına göndermeyeceği anlamına gelecektir.” dedi.

Politico’ya göre Pekin daha önce AB diplomatlarını, Rusya’nın davet edilmemesi halinde İsviçre zirvesine üst düzey temsilciler göndermeye “eğilimli olmayacağı” konusunda uyarmıştı.

BRICS örgütünün bugün Rusya ve Çin’in yanı sıra Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Suudi Arabistan, İran, BAE, Mısır ve Etiyopya’yı da kapsadığını belirtmekte fayda var.

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