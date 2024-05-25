  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır, Suudi Arabistan, Çin ve İran gibi ülkeler orada olacak! Rusya alternatif bir toplantı ayarlayacak
Dünya

Mısır, Suudi Arabistan, Çin ve İran gibi ülkeler orada olacak! Rusya alternatif bir toplantı ayarlayacak

Yeniakit Publisher
2024-05-25 22:16:00 - 2024-05-25 23:30:02
Mısır, Suudi Arabistan, Çin ve İran gibi ülkeler orada olacak! Rusya alternatif bir toplantı ayarlayacak

Rusya, BRICS ülkeleri toplantısını İsviçre’deki Ukrayna barış zirvesiyle hemen hemen aynı dönemde düzenlemeyi planlıyor. Rus yetkililer harekete geçti: Çin’in küresel barış zirvesi yerine Rusya ile toplanmak üzere baş diplomatını gönderme kararı aldığı zaten biliniyor.

Rusya, BRICS ülkeleri toplantısını İsviçre’deki Ukrayna barış zirvesiyle hemen hemen aynı dönemde düzenlemeyi planlıyor. Çin’in küresel barış zirvesi yerine Rusya ile toplanmak üzere baş diplomatını gönderme kararı aldığı zaten biliniyor.

İsimleri belirtilmeyen iki üst düzey AB diplomatı Politico gazetecilerine verdiği demeçte “Moskova’daki toplantı dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek, bu da onaylandığı takdirde Çin’in Yüksek Temsilci Wang Yi’yi İsviçre toplantısına göndermeyeceği anlamına gelecektir.” dedi.

Politico’ya göre Pekin daha önce AB diplomatlarını, Rusya’nın davet edilmemesi halinde İsviçre zirvesine üst düzey temsilciler göndermeye “eğilimli olmayacağı” konusunda uyarmıştı.

BRICS örgütünün bugün Rusya ve Çin’in yanı sıra Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Suudi Arabistan, İran, BAE, Mısır ve Etiyopya’yı da kapsadığını belirtmekte fayda var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

654

azerilerin iranda gidip azerbaycana yerleşmesi lazım azerbaycan nüfusuna sahip çıkması lazım sanki iranda işgalci azeriler yokmuş gibi davranıyorlar alçakça
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23