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Dünya Mısır sipariş etmişti ama... Rusya için flaş iddia
Dünya

Mısır sipariş etmişti ama... Rusya için flaş iddia

Rusya'nın Mısır için ürettiği Su-35'leri İran'a vermeyi planladığı öne sürüldü. Mısır'a yönelik baskılar ve İran'ın Moskova'ya gönderdiği İHA'ların kararda etkili olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 18:26:00 -
Mısır sipariş etmişti ama... Rusya için flaş iddia

İran Hava Kuvvetleri iki hafta önce yaptığı açıklamada Rusya'dan en az 60 adet Su-35 alacağını bildirmişti. İran'ın Su-35 açıklamasının Rusya'nın Ukrayna savaşında kullanmak üzere İran yapımı insansız hava araçlarının ilk sevkiyatını almasından sonra gelmesi ise dikkat çekmişti.

Rus hava kuvvetlerinde yaklaşık 100 adet Su-35 bulunması, batı yaptırımları ve üretimin durması nedeniyle Rusya'nın İran'a Su-35 teslimatı yapıp yapamayacağı merak konusu oldu.

Ortaya çıkan raporlarda Rusya'nın Mısır'ın sipariş ettiği Su-35'leri İran'a vermeyi planladığı ileri sürüldü.

Üretilen yaklaşık iki düzine savaş uçağın Mısır'a yönelik Batı baskılar nedeniyle gerçekleşemeyeceği, İran'ın bu fırsatı kullanacağı belirtiliyor.

Askeri analistler ve endüstri uzmanları, Moskova'ya gönderilen İHA'ların etkisiyle İran'ın çok hızlı bir şekilde Su-35'lere kavuşacağını ifade ediyor.

Kaynak: Star Gazetesi

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