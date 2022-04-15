'Mısır ordusuna' ait otel, İsrail müzik festivaline ev sahipliği yapacak!

Bir İsrail müzik festivalinin Sina Yarımadası'ndaki Mısır ordusuna ait bir otelde yapılacağı öne sürüldü.

İsrail üzerinde ekonomik ve siyasi baskıyı artırma girişimlerinde bulunan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar hareketinin Mısır şubesi, Sina Yarımadası'nın güneyinde Mısır ordusuna ait bir otelde bir İsrail müzik festivali etkinliğinin dğzenlenmesine dair planları şiddetle kınadı.

El Arabi El Cedid haber sitesine göre, Nabia adındaki müzik festivalinin 17-20 Nisan tarihleri arasında Taba bölgesindeki Mısır ordusunun sahipliğini yaptığı Tolip Resort and Spa'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar hareketinin Mısır şubesi tarafından sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda, "Her yıl ailemizle birlikte 1973 savaşındaki atalarımızı yad ediyoruz. Direnişteki kahramanca anlatıları ve düşmanın ilerlemeye imkansız gördüğü Bar-Lev Hattını nasıl aştığını dinliyoruz. Ta ki Siyonist işgalin tekrar Sina'ya geri döndüğünü fark edene kadar." denildi.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme girişimlerinde bulunan ve barış kararı alan ilk Arap lider Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'tan bu yana Mısır halkının önemli bir kısmı, İsrail ile ilişkilere karşı çıkıyor.