Mısır kulübünden Galatasaray'a oyun! Oyuncuyu gönderdiler ama...
Galatasaray'ın Zamalek'te kiraladığı Mustafa Muhammed ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların 1,5 yıllına kiraladığı Muhammed'in sözleşmesi, transfer gerçekleşirken Mısır kulübü tarafından uzatıldı.
Mustafa Muhammed'in Galatasaray ile görüşmeler yapıldığı sırada kulübü Zamalek ile sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı.
Cim-Bom'un 1.5 yıllık kiraladığı oyuncunun normal şartlarda sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonunda bittiği ancak Mısır Kulübü'nün transferden para kazanabilmek için Muhammed'in sözleşmesini yenilediği ifade edildi.
Galatasaray'ın teklifini kabul etmek zorunda kaldılar
St. Etienne ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramayan Zamalek, Galatasaray'ın iki ayaklı teklifini kabul etmek zorunda kalmıştı. 1.5 sezon için 2 milyon dolar alan Mısır ekibinin, Mustafa Muhammed'e iki yıl daha sözleşme yaparak 4 milyon doları garanti altına aldığı ve bunun sonucunda transferin gerçekleşmiş olduğu dile getirildi.
Mustafa Cengiz oyuncunun lakabını açıkladı
Yeni transferlerden Mustafa Muhammed'i öven Mustafa Cengiz, "Lakabı Arapça debbabe. Tank demek. Mustafa'yı Allah nazarlardan korusun. Kendisi ilerleyen yıllarda Metin Oktay ruhuyla Galatasaray'ın forveti olacak" yorumunu yaptı.