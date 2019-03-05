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Mısır istihbarat heyeti Filistin'de!

Mısır İstihbarat Teşkilatı'na bağlı bir heyet, Gazze'ye giderek Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

05 Mart 2019 Salı 16:46
Mısır istihbarat heyeti Filistin'de!

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır İstihbarat Teşkilatı'nın Filistin dosyası sorumlusu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık, İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ömer Hanefi ve İkinci Başkan Yardımcısı Eymen Bedi'nin de aralarında bulunduğu heyet, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı.

Hamas lideri İsmail Heniyye ile heyet arasında yapılan görüşmede Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile hareketten diğer bazı yetkililer de hazır bulundu.

Diğer gruplarla da görüşecek

Mısır istihbarat heyetinin Gazze ziyareti sırasında diğer Filistinli gruplarla da görüşmesi bekleniyor.

Mısır heyeti, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:46
  1. Heniyye
  2. Filistin
  3. Mısır

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