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Dünya Mısır İsrail'in alçaklığını açıkladı
Dünya

Mısır İsrail'in alçaklığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 20:31:00 -
Mısır İsrail'in alçaklığını açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasını engelliyor” denildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırıları 22’nci gününde devam ediyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden su, elektrik, yakıt gibi ihtiyaçları kesmesi ise bölgedeki insani krizi daha da büyütüyor.

Gazze Şeridi ile Mısır’ı bağlayan Refah Sınır Kapısı’ndan şu ana kadar 6 yardım konvoyu girerken, uluslararası yardım kuruluşları bu rakamın Gazze Şeridi için yeterli olmadığını vurguluyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasını engelliyor” ifadeleri kullanıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, “Gazze Şeridi’ne yardım taşıma sürecinin İsrail’in dayattığı büyük lojistik sorunlarla karşı karşıya olması talihsiz bir durumdur” açıklamasını yaptı.
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Yorumlar

Süleyman Sırrı Dinçer

Şaşırdık mı ? Siyonist köpeklerden her şey beklenir.

Gültekin

BU SALDIRILARIN BİR AMACI VARDIR, İSRAİL AMACINI BU SALDIRILARDA ANLAMAYANLAR BUNDAN SONRA DA HİÇ ANLAYAMAZLAR, İSRAİL DİYOR Kİ BENİM ÇIKARLARIM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, BENİM ANAM, BABAM OLMAZ, SİZ MISIR DEVLETİ OLARAK BUNLARLA NASIL ANLAŞMALAR YAPIYORDUNUZ?
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