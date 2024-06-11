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Gündem Mısır, İsrail ve Hamas'ı Biden'ın önerdiği anlaşmayı koşulsuz uygulamaya çağırdı
Gündem

Mısır, İsrail ve Hamas'ı Biden'ın önerdiği anlaşmayı koşulsuz uygulamaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 07:10:00 -
Mısır, İsrail ve Hamas'ı Biden'ın önerdiği anlaşmayı koşulsuz uygulamaya çağırdı

Mısır, İsrail ve Hamas'ı, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı anlaşmanın bir an önce tamamlanması yönünde ciddi adımlar atmaya ve anlaşmanın hükümlerini geciktirmeden ve koşulsuz olarak uygulamaya başlamaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Gazze'de kalıcı ateşkes, tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin yurtlarına geri dönüşüne ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e "uluslararası hukuk hükümleri uyarınca yükümlülüklerine uyması ve Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşı durdurması" çağrısı yinelendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ve Hamas'a, Biden'ın açıkladığı ve BMGK'de onaylanan teklifin bir an önce tamamlanması yönünde ciddi adımlar atmaları ve hükümlerini geciktirmeden ve koşulsuz olarak uygulamaya başlamaları çağrısında bulunuldu.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı.
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İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

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