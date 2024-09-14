Mısır ile Libya modeli! Emperyalistlerin Doğu Akdeniz rüyasını bitirecek adım

Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanlarının, on yıl kadar kesinti yaşanan iki ülke ilişkilerini süratle tamir etmeye yönelik karşılıklı ziyaretleri, özellikle başta ABD olmak üzere batılı emperyalistleri ve iki ülkenin arasının açık olmasından yararlanarak Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarına çöreklenmeye çalışan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, (GKRY) İsrail gibi ülkelerde endişeyle karşılandı.

İki cumhurbaşkanı, Ankara’da, Erdoğan’ın Kahire’yi ziyareti sırasında oluşturulan, daha doğrusu ilişkiler bozulmadan önce 2011’de Muhammed Mursi döneminde oluşturulan ve uyarlanan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısına eşbaşkanlık ettiler. Görüşmeler sonunda, aralarında enerji, teknoloji ve turizmin de bulunduğu 17 alanda anlaşmalar imzalandı.

İki cumhurbaşkanı görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında ticaret ve ekonominin yanı sıra turizm alanlarında işbirliği potansiyelini dile getirdiler, son iki yıldır 6 ila 8 milyar dolar arasında seyreden ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefini teyit ettiler. Enerji alanında imzalanan anlaşmanın somut bir konuda mutabakattan ziyade, gelecekteki işbirliği olanaklarının araştırılması için bir çerçeve oluşturmasına yönelik olduğu belirtiliyor.

Resmi olarak açıklanmamakla birlikte, Ankara’daki görüşmede, deniz yetki alanları ile Yunanistan ve GKRY ile ilişkiler konularının da ele alındığı tahminleri ağırlıkta.

Eğer Türkiye ve Mısır, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı gibi bir deniz yetki anlaşması imzalarsa, Doğu Akdeniz’de trilyonlarca metreküplük gaza çökmeye çalışan ABD, AB, Yunanistan, GKRY ve İsrail gibi fırsatçı ülkelere çok büyük bir soğuk duş anlamına gelecek.

Türkiye, Libya ile imzaladığı gibi Mısır ile de deniz yetki anlaşması imzalarsa, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de hiçbir iddiası kalmayacak. GKRY’nin bugüne kadar yaptığı gaz ihalelerinin büyük bölümü geçersiz hale gelecek. Bu da bölgede dengeleri Türkiye lehine değiştirecek.