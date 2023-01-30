Mısır ile ilişkileri ileriye taşıyacak: Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ikinci kez o şehirde

Anayasal kural konusundaki anlaşmazlıklar, Salih ve Mişri arasında hala tartışma konusu. Öyle ki Salih, seçimlerin yapılması için gerekli olan bu kurala ilişkin iki meclis arasında devam eden müzakereler hakkında Mişri ile Kahire’de bir araya geleceğini açıklamıştı.

Hollanda’nın Trablus Büyükelçisi, 29 Ocak’ta başkent Trablus’ta Mişri ile yaptığı görüşmede seçiş dönemi adaleti doğrultusunda güçlü ve kapsamlı bir ulusal uzlaşma sürecinin önemine ilişkin ‘dostane bir görüşme’ gerçekleştiğini söyledi. Büyükelçi ayrıca, Yüksek Konsey ve milletvekillerinin askıda kalmış meseleler üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varma çabalarına övgüde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in Libya Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdullah Batili, Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso’ya ‘Libya’daki tüm taraflarla yaptığı istişarelerdeki gelişmeler, istikrar ve güvenliğin sağlanması ve 2023’te yapılacak seçimler yoluyla meşruiyetin yeniden tesis edilmesi için sarf edilen çabalar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

şarkul aawsat haberine göre: Batili, Kongo’nun başkenti Brazavil şehrinde yaptığı ziyaretin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Nguesso’nun BM’nin çabalarına tam destek verme sözü verdiğini belirterek, mevcut durumun devam etmesinin tehlikelerine değindiğini ifade etti. Aynı şekilde Libya’daki krizin Afrika, Arap ve uluslararası bir endişe kaynağı olduğunu ve bu nedenle herkesin krizin çözümünde olumlu bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Batili, Afrika Birliği’nin Libya’daki üst düzey ekibinin başkanı sıfatıyla, Libya krizinin çözümünün ancak olumlu bölgesel ve uluslararası destekle kapsamlı bir süreçle sağlanabileceğini belirtti.

BM Temsilcisi, ulusal uzlaşının ancak tüm Libyalı tarafların koşulsuz veya kısıtlama olmaksızın olumlu katılımıyla sağlanabileceğini vurguladı.

atili, Afrika ülkelerinden uzlaşma alanında deneyim biriktirmiş uzmanları içermesi koşuluyla, Libya’da bir Afrika Birliği uzlaşma ekibinin bulunması gerekliliğine ilişkin bir anlaşmaya dikkati çekerken, bu ekibin görevini yerine getirmesi için gerekli tüm kaynakların da sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dibeybe’nin İtalya ile imzaladığı enerji ve göçle mücadele konulu anlaşmaya karşı artan itirazlar ortasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Trablus’a yaptığı ziyaretin ‘İtalya hükümeti açısından olumlu bir görev’ olduğunu belirtti.

Meloni, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Birlik hükümeti ile işbirliği, enerji ve yasadışı göçle mücadele konularında önemli anlaşmalar imzalandığını söylerken, “Meşru seçimlere giden yolu kolaylaştırmaya ve Libya’da istikrarı sağlamaya tam hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

UBH, Dibeybe’nin iki ülkenin dışişleri bakanları, Libya Merkez Bankası başkanı ve Petrol ve Gaz Bakanlığı Genel Müsteşarının katılımıyla Meloni ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, ‘yasadışı göç konusuna ilişkin olarak alınan önlemler ile özel sektör ve kamu sektöründe ekonomik işbirliğinin artırılması’ meselelerini ele aldığını ifade etti.

Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ise Meloni ile İtalya Dışişleri ve İçişleri Bakanlarının katılımıyla iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve yakın zamanda seçimlerin yapılması için BM Libya Destek Misyonu ile koordineli şekilde, yol haritası yükümlülüklerinin uygulanmasını tamamlayarak, Libya’nın istikrarını sürdürmeye yönelik mekanizmaları görüştüklerini söyledi. Menfi, yasadışı göçle mücadele için ortak işbirliği yollarının tartışıldığına ve iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının etkinleştirildiğine dikkati çekti.

Öte yanda Dibeybe hükümetinde İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi de 29 Ocak’ta İtalyan mevkidaşı Matteo Piantedosi ile bir araya gelerek, uyuşturucu, kaçakçılık, sınıraşan organize suçlar ve terörizmle mücadelenin yanı sıra bakanlığın yasadışı göçle mücadele, sınırları koruma ve gözetme konusundaki eylem planını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Kaynakların Şarku’l Avsat’a aktardığına göre İtalyan bakanın güvenliği sağlamak için Libya İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan güvenlik planına övgüde bulundu. Kaynaklar ayrıca Trabelsi’nin, iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında gelecek ay yapılması planlanan ortak teknik komite toplantısı öncesinde İtalya’yı ziyaret edeceğine dikkati çekti.

Dibeybe hükümetinde Dışişleri Bakanı Necla el-Mankuş, Meloni’nin ziyaretini tarihi ve stratejik bir ziyaret olarak nitelendirdi. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Mankuş, “Tüm ekonomik, siyasi, güvenlik ve göçmenlik alanlarında dostane ilişkileri güçlendirmeye hevesliydik” ifadelerine yer verirken, İtalya’nın Libya’yı istikrara kavuşturma ve seçimleri teşvik etme çabalarına da övgüde bulundu.