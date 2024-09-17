Mısır ile diyalog Mavi Vatan için çok önemli

Türkiye ile Mısır’ın yakınlaşması Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarına çöreklenmeye çalışan emperyalistleri strese soktu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan TÜRKDEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Mavi Vatan genişler

“Sisi’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret, bölgesel ve uluslararası ilişkiler açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye ile Mısır’ın ikili ilişkilerini yeniden pekiştirme ve güçlendirme yönündeki bu adım, Doğu Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu’daki bölgesel dinamiklere olumlu katkı sunmaktadır. Zira, Mısır ve Türkiye, söz konusu bölgelerdeki en etkili ve güçlü iki aktör olarak öne çıkmaktadır. Mısır ile ilişkilerimizin gelişmesi ekonomiden, savunmaya ve en önemlisi de Mavi Vatan’ımız açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle geçmişte ilişkilerin gelişmemesi nedeniyle eleştirilerde bulunup bugün ise bu ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sorgulayanlara da kulak asmamak gerekir. Mavi Vatan çerçevesinde Türkiye ve Mısır’ın deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yapması, bölgedeki stratejik dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahiptir. Mısır’ın 2003 yılında GKRY ile 2020 yılında ise Yunanistan ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmalarıyla kandırıldığı ve deniz alanlarının gasp edildiği açıktır. Yunanistan, sözde Seville Haritası’nda savunduğu adaları ana karalar ile eş gören tezi ile Mısır’dan 15 bin km² deniz yetki alanı gasp etmeyi öngörmüştür.

Rumlar kandırmıştı

Türkiye’nin de çabaları sonucunda Mısır, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hususunda haklarının gasp edildiğinin farkına varmıştır. Bunun üzerine Yunanistan, Mısır ile antlaşma yapabilmek uğruna bugüne kadar savunduğu tezinin aksine Girit ve Rodos adalarına öngörmüş olduğu deniz yetki alanının yüzde 50’sine denk gelen bir kısımdan vazgeçmiştir. v Mısır Türkiye ile uluslararası hukuk prensipleri doğrultusunda bir sınır anlaşması imzalarsa çok daha fazla deniz alanı kazanabilir. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeritlerine sahip ülkeler olan Mısır ve Türkiye’nin anlaşma yapması önemli ve gereklidir. Türkiye ile Mısır, aralarında geliştirecekleri iyi ilişki ve iş birliği sayesinde Doğu Akdeniz ve enerji piyasasında etkili güç olacaklardır. Böylece Yunan-Rum oyunu da bozulacaktır.

İki ülke de kazanır

TÜRKDEGS Doğu Akdeniz Direktörü Şafak Yıldırım da şunları söyledi: “Türkiye’nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını koruma amacıyla geliştirdiği Mavi Vatan doktrini, bölgedeki deniz yetki alanlarının adil ve hukuki temellerde sınırlandırılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, Mısır’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile yaptığı önceki deniz yetki anlaşmalarının, Mısır’ın haklarını ciddi şekilde gasp ettiği açıktır. Türkiye ile Mısır arasında olası bir deniz yetki sınırlandırma anlaşması, bu adaletsiz durumu düzeltebilir ve iki ülkenin çıkarlarını daha adil bir şekilde koruyabilir. Böyle bir anlaşma, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki haklarını güvence altına alırken, Mısır’ın da deniz yetki alanlarını geri kazanmasına katkı sağlayacaktır. Bu işbirliği, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrar açısından stratejik bir adım olacaktır.”