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Siyaset Mısır ile 10 yıl sonra bir ilk! Büyükelçi atandı
Siyaset

Mısır ile 10 yıl sonra bir ilk! Büyükelçi atandı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 09:03:00 -
Mısır ile 10 yıl sonra bir ilk! Büyükelçi atandı

Türkiye ile Mısır arasında 10 yıl önce kopma noktasına gelen diplomatik ilişkileri güçlendirme çabaları sonrasında iki ülke 4 Temmuz tarihinde karşılıklı Büyükelçi atama kararı almıştı. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen oldu.

Türkiye ile Mısır arasında 10 yıl önce Maslahatgüzar seviyesine indirilen ilişkiler son zamanlarda yeniden güçlenmeye başlarken daha önce duyurulan Büyükelçi atama kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen oldu.

Diğer atamalar şöyle:

Paraguay Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül'ün,

Fransa Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer'in atanmasına karar verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık,

Mısır Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen,

İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci,

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

 

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