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Dünya

Mısır hükümetinde 'Türkiye-Libya' çatlağı! Mısır dışişleri ve istihbarat servisi harekete geçti

Mısırlı yetkililerin, Türkiye-Libya anlaşmasında Yunanistan'la olan herhangi bir anlaşmadan daha fazla yararlanıldığını belirterek Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:01:00 -
Mısır hükümetinde 'Türkiye-Libya' çatlağı! Mısır dışişleri ve istihbarat servisi harekete geçti

 yeniakit.com.tr 

TRT World'de yer alan habere göre, Mısırlı yetkililerin, Türkiye-Libya anlaşmasında Yunanistan'la olan herhangi bir anlaşmadan daha fazla yararlanıldığını belirterek Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Geçen hafta bir Mısırlı yetkilinin yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ve Genel İstihbarat Servisi (GIS), Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşmasını sessiz bir şekilde kabul etmesi için Mısır Başkanlığı'na lobi yaptı. Çünkü Yunanistan ile yapılacak herhangi bir anlaşma, Mısır için büyük bir deniz imtiyazı olacak" şeklinde konuştu.

Ancak haberde, bu önerinin darbeci Sisi tarafından reddedildiği vurgulandı.

"Yunanistan ekibi çarpık yöntemlere başvurdu"

Açıklamada, Mısırlı uzmanların Ankara-Trablus deniz sınırı anlaşmasından yana olduğu için Mısır kurumlarında Yunanistan'la nasıl başa çıkılacağı konusundaki anlaşmazlıklar hakkında önceki bilgiler doğrulandı.

Geçen yıl, Mısır ve Yunanistan arasındaki müzakere süreci hakkında birkaç resmi belge medyaya sızdırıldı . Uzmanlardan biri, müzakerelerde "Yunan ekibinin güvenilirliğinin olmadığını ve çarpık yöntemlere başvurduğunu” belirtti.

Mısır, Yunanistan ile anlaşırsa Lübnan büyüklüğündeki bir alanı kaybedecek

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukri'nin Cumhurbaşkanı Sisi'ye sunduğu başka bir belgede, Kahire ve Atina arasındaki denizcilik sınırlarını sınırlamak için uygun ilkeye ilişkin anlaşmazlıkları ortaya konuldu. Yunanistan'daki konum nedeniyle, neredeyse Lübnan kadar bir ülkenin büyüklüğünde bir alanın Mısır tarafından kaybedileceği açıkça ortaya kondu.

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