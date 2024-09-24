Mısır Havayolları Beyrut'a olan seferlerini iptal etti!
Mısır Havayolları, bugün başkent Kahire'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a seferlerin iptal edildiği kaydedildi.
Mısır Havayolları, bugün başkent Kahire'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a seferlerin iptal edildiği kaydedildi.
EgyptAir'iden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da yaşanan olaylar neticesinde, bugün Kahire'den Beyrut'a olan uçuşların iptal edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Ürdün'de, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurmuştu.
AA