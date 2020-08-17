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Aktüel

Mısır güvenlik heyeti Ramallah'da Fetih Hareketi yetkilileri ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 00:54:24 -
Mısır güvenlik heyeti Ramallah'da Fetih Hareketi yetkilileri ile görüştü

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Mısır İstihbarat Teşkilatı heyetiyle bir araya gelerek Filistin'deki siyasi, güvenlik ve iç uzlaşı konularını görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet akşam saatlerinde Ramallah kentine geldi.

Mısır heyeti, Fetih yetkilileri ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin'deki siyasi, güvenlik ve iç uzlaşı konuları ele alındı.

Mısır heyetinin yarın Gazze Şeridi'ne geçmesi bekleniyor.

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