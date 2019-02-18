0553 313 94 23

Mısır firavunu İslâm’ı suçladı

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Mısır’ın darbeci lideri Sisi, haçlılara şirin görünmek için İslam’ı ve Müslümanları karaladı. Dünyadaki çatışmaların ve yaşanan acıların İslam’ın reforme edilmemesinden kaynaklandığını söyleme densizliğinde bulunan firavun, Suriye’deki savaşçılar üzerinden de Türkiye’yi suçladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:22

Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah el Sisi Almanya’nın Başkentinde yapılan Münih Güvenlik Konferansı’na katılırken burada akıllara zarar açıklamalar yaptı... Konferansta haçlı zihniyetine şirin görünmek için batılıların yaptıkları katliamları görmezden gelen firavun Sisi, dünyada yaşanan çatışmaları İslam’a bağladı.

Suudi Prensin diliyle konuştu

Ortadoğu’da radikalleşme ve terörle mücadele için İslami söylemleri değiştirmek gerektiğini söyleyen densiz Sisi’nin açıklamaları daha önce “Ilımlı İslam’a geçeceğiz” saçmalığını dile getiren Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile örtüşmesi dikkat çekti. Sisi, “Müslüman bir ülke lideri olarak ilk kez bu kadar net konuşuyorum. Çünkü dini retorikte reforma gidilmemesi hem Müslüman ülkelerde hem tüm dünyada acıların kaynağını oluşturuyor. Son yıllarda radikal terörist ideolojisinin tüm dünyadaki istikrar ve güvenliğe oluşturduğu etkiyi gördüğünüzü düşünüyorum” diye konuştu.

Soykırım yalanını da söyledi

Sisi Avrupalı dostlarına da, ülkelerinde bulunan cami ve mescidlere karşı uyarıda bulunarak, bu mekanların gözetlenmesi çağrısında bulundu. Mısır’da gerçekleştirdiği kanlı darbe sırasında binlerce Müslümanı acımasızca katleden Mısır’ın darbeci generali Sisi, Münih’teki açıklamalarında, sözde Ermeni soykırımı iddialarında da bulundu.

Türkiye’yi karalamak için sözde Ermeni soykırımını dile getirmesinin yanı sıra darbeci firavun, Suriye’de yaşanan çatışmalardan da Türkiye’yi sorumlu tutttu.

Açıklamalarında isim vermeden Türkiye’yi de eleştirmeye kalkan Sisi, ağır ithamlarda bulundu.

Suriye’de yabancı savaşçıların bulunmasının sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia eden Sisi’nin açıklamaları Avrupalı dostları tarafından memnuniyetle karşılandı.

İsraillilerle yakın ilişkide

Almanya’da bulunan Mısır firavunu Sisi, 2013’teki darbede kendisine destek veren srail’le olan yakın dost olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail’in eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Almanya’da görüştüğü Sisi ile istihbarat başkanlıkları sırasındaki anılarını tazelediklerini belirtti. Twitter hesabından Sisi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Yadlin, “Sisi ile bir araya gelerek, istihbarattaki anıları tazeledik” dedi. Yadlin ayrıca Sisi’yi, Mısır ile İsrail arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için yaptıklarından ötürü kutladı.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:22
  1. Abdülfettah el Sisi
  2. Münih Güvenlik Konferansı
  3. haçlı zihniyeti
  4. Ortadoğu
  5. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
  6. Sisi
  7. sözde Ermeni soykırımı
  8. Mısır firavunu Sisi
  9. eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zenit, Fenerbahçe maçı biletlerini satışa çıkardı
    1. Zenit, Fenerbahçe maçı biletlerini..
    2. Cep telefonlarında ÖTV iki katına..
    3. Minik taraftarlar da tribünde..
    4. Futgolf heyecanı İstanbul Ataşehir’de..
    5. Küresel piyasalar ticaret..
    6. En güvenilir medya isimleri listesi..
    7. Libya'da kaçırılan işçiler serbest..
    8. Tüp bebek ve genetik uygulamaların..
    9. Mısır firavunu İslâm’ı suçladı
    10. Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından..
    11. Tek tip askerlik silah altındakilere..
    12. Başkan Çetin: "Çocuklarınızı spora..
    13. Kazakistan'ın AEB ülkeleriyle ticareti..
    14. Rafadan Tayfa, Bandırmalı çocuklarla..
    15. Serbest piyasada döviz fiyatları
    16. Antalya’da cinayetle biten tartışmanın..
    17. Van’da 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
    18. Çin’de 100 fok yavrusu çalındı 
    19. (Özel) Taksim’de engellilerin..
    20. Yüzde 50 zihinsel engelli ama..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!