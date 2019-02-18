Mısır firavunu İslâm’ı suçladı

Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah el Sisi Almanya’nın Başkentinde yapılan Münih Güvenlik Konferansı’na katılırken burada akıllara zarar açıklamalar yaptı... Konferansta haçlı zihniyetine şirin görünmek için batılıların yaptıkları katliamları görmezden gelen firavun Sisi, dünyada yaşanan çatışmaları İslam’a bağladı.

Suudi Prensin diliyle konuştu

Ortadoğu’da radikalleşme ve terörle mücadele için İslami söylemleri değiştirmek gerektiğini söyleyen densiz Sisi’nin açıklamaları daha önce “Ilımlı İslam’a geçeceğiz” saçmalığını dile getiren Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile örtüşmesi dikkat çekti. Sisi, “Müslüman bir ülke lideri olarak ilk kez bu kadar net konuşuyorum. Çünkü dini retorikte reforma gidilmemesi hem Müslüman ülkelerde hem tüm dünyada acıların kaynağını oluşturuyor. Son yıllarda radikal terörist ideolojisinin tüm dünyadaki istikrar ve güvenliğe oluşturduğu etkiyi gördüğünüzü düşünüyorum” diye konuştu.

Soykırım yalanını da söyledi

Sisi Avrupalı dostlarına da, ülkelerinde bulunan cami ve mescidlere karşı uyarıda bulunarak, bu mekanların gözetlenmesi çağrısında bulundu. Mısır’da gerçekleştirdiği kanlı darbe sırasında binlerce Müslümanı acımasızca katleden Mısır’ın darbeci generali Sisi, Münih’teki açıklamalarında, sözde Ermeni soykırımı iddialarında da bulundu.

Türkiye’yi karalamak için sözde Ermeni soykırımını dile getirmesinin yanı sıra darbeci firavun, Suriye’de yaşanan çatışmalardan da Türkiye’yi sorumlu tutttu.

Açıklamalarında isim vermeden Türkiye’yi de eleştirmeye kalkan Sisi, ağır ithamlarda bulundu.

Suriye’de yabancı savaşçıların bulunmasının sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia eden Sisi’nin açıklamaları Avrupalı dostları tarafından memnuniyetle karşılandı.

İsraillilerle yakın ilişkide

Almanya’da bulunan Mısır firavunu Sisi, 2013’teki darbede kendisine destek veren srail’le olan yakın dost olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail’in eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Almanya’da görüştüğü Sisi ile istihbarat başkanlıkları sırasındaki anılarını tazelediklerini belirtti. Twitter hesabından Sisi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Yadlin, “Sisi ile bir araya gelerek, istihbarattaki anıları tazeledik” dedi. Yadlin ayrıca Sisi’yi, Mısır ile İsrail arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için yaptıklarından ötürü kutladı.