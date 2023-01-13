Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık

Eski Mısır hükümdarı II. Ramses’in yüzü, mumyalanmış kalıntılarından yeniden oluşturuldu. Firavun 90’lı yaşlarında ölmüş olmasına rağmen, 45 yaşında, en parlak döneminde olduğunu göstermek için yüzü “tersine yaşlandırıldı”.

Liverpool John Moores Üniversitesi’ndeki Face Lab’ın direktörü Caroline Wilkinson, “Onu orta yaşta, gücünün zirvesinde tasvir etmek için yaşlanmanın bazı belirtilerini ortadan kaldırmak adına üç boyutlu bir yaş geriletme işlemi gerçekleştirdik.” diyor.

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Sonuç, Mısır’daki Kahire Üniversitesi’nde radyoloji profesörü ve projenin lideri Sahar Saleem tarafından “yakışıklı” olarak tanımlanan firavun II. Ramses’in bir portresini ortaya çıkardı.

Saleem, “Kral II. Ramses, Mısır’ı 66 yıl yöneten büyük bir savaşçıydı. Ramses’in yüzünü yaşlılığında ve gençliğinde hayata döndürmek, dünyaya onun efsanevi statüsünü hatırlatıyor.” diyor.

Mumya taraması

II. Ramses’in mumyası şu anda Kahire’deki Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi’nde yer alıyor. 1881’de Mısır’ın güneyinde Luksor yakınlarında keşfedildi ve bundan bir süre sonra firavunun mumyalanmış yüzünü göstermek için kısmen açıldı.

En son yüz rekonstrüksiyonu için Saleem, yeni Bilgisayarlı Tomografi tarama verilerinden firavunun kafasının ve kafatasının üç boyutlu sanal bir modelini yaptı ve Wilkinson bunu daha sonra suç soruşturmalarında kullanılan bilgisayar yazılımıyla yüzünü yeniden yapılandırmak için kullandı.

Daha sonra Wilkinson, Saleem’in o zamanlar Mısırlılar arasında yaygın olduğunu bildirdiği şeye dayanarak cilt, göz ve saç dokuları eklemek için bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler (CGI) teknikleri kullandı. Sonrasında ise onlarca yıl öncesinde firavunun nasıl görünmüş olabileceğini göstermek için yaş küçültme yazılımını kullandı. Araştırmacılar, bu üç boyutlu olduğu için yaş küçültmenin zorlu bir görev olduğunu söylüyor.

Wilkinson, birinin yüzünü kafatasından tahmin etme alanına iki yaklaşımın hakim olduğunu açıklıyor: “yüz yaklaşımı”, birkaç farklı kafatasından kaynaklanabilecek “ortalama” bir yüz oluşturmak için ortalama verileri, şablonları ve biyolojik profilleri kullanır; ve “yüz rekonstrüksiyonu”, anatomik standartlara, ölçümlere ve morfolojik analize dayalı olarak belirli bir kişinin neye benzediğini belirlemeye yönelik daha ayrıntılı bir girişimdir. İlgili bir terim de, renkler ve dokular ekleyen “yüz tasviri’dir”.

Bu çalışmada ekip daha ayrıntılı bir yaklaşım kullandı. II. Ramses’in yüzü, üç boyutlu yüz rekonstrüksiyonu ve ardından üç boyutlu yüz tasviri süreci kullanılarak üretildi.