Mısır Ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği tarifi

Mısır ekmeği, mısır unu ile yapılan sevilen bir ekmek çeşididir. Mısır unu içerisine yöreye göre değişen mazlemeler konulup tuz, süt ve az miktarda şeker eklenerek mayalanır. Genellikle fırında pişirilerek servis edilir. İşte sizlere muhteşem bir mısır ekmeği tarifi...

Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kilogram mısır unu

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı un

1 su bardağı kaynara su

Yapılışı

Tüm malzemeleri derin birkarıştırma kabına alarak üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyip hamur haline gelene kadar karıştırın. Kıvam alana kadar yavaşça su ekleimeyi sürdürün.

Kıvam alan hamuru düz bir fırın tepsisine her yanı eşit olacak şekilde aktarın.

Üzerine biraz un serpin.

190 dereceye ayarlanmış fırına tepsiyi yerleştirin.

Ekmeğin üzeri kızarınana kadar pişince fırını kapatın ve 5 dakika daha fırında bekletin.

Fırından çıkan mısır ekmeğini dilimleyip sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Mısır ekmeği nasıl yenilir?

Mısır ekmeği genellikle balık ile servis edilir ve bu ikili muhteşem lezzetli olmaktadır. Bununla birlikte mısır ekmeğini yoğurt ile ve süt ile de tüketebilirsiniz.

Mısır ekmeğinin kalorisi ne kadardır?

Mısır Ekmeğinin 100 gramında yaklaşık 314 kcal kalori, ayrıca 1 Dilim (İnce) yani 30 gramlık miktarında Mısır Ekmeğinde 95 kalori bulunmaktadır. Mısır ekmeği, B grubu vitaminler, folik asit, potasyum, fosfor açısından zengin bir kaynaktır. Ancak normal ekmeğe oranla yağ içeriği daha yüksek olduğu söylenebilir.