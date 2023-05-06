Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Arap Birliği Konseyi daimi üyeler ile Mısır'da görüşme yaptı! Flaş açıklamalar!

Arap Birliği Konseyi daimi üyeler düzeyinde Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezde bir araya geldi. Yarın bakanlar düzeyinde yapılacak iki ayrı toplantı öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Esed rejiminin Arap Birliğine dönüşü ve Sudandaki gelişmelerin masaya yatırılacağı aktarıldı. Suriyedeki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliği askıya alınmıştı. Arap Birliği, dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılar öncesi daimi üyeler seviyesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Arap Birliği Konseyi, daimi üyeler düzeyinde Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezde bir araya geldi. Yarın bakanlar düzeyinde yapılacak iki ayrı toplantı öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirilirken katılan ülkeler ve sonuç hakkında bilgi verilmedi.

Mısırlı yerel kaynaklar tarafından yarınki toplantılarda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşü ile Sudan'daki gelişmelerin masaya yatırılacağı aktarıldı. Arap ülkelerinde son dönemde Esed rejiminin Arap Birliği'ne yeniden dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyor. Rejimin geri dönüşüne ilişkin diplomatik çabalar Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı. Toplantıda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti. Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti. Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner ile "Filistin meselesi ve Sudan'daki olayları" görüştü.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner ile "Filistin meselesi ve Sudan'daki olayları" görüştü.Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan oluşan Turner başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu görüşmede, ABD ile stratejik ortaklık ilişkileri vurgulandı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası meydan okumaları aşmak ve tehlikeleri bertaraf etmek için iki ülke arasında tüm alanlarda işbirliğinin sürdürülmesi ve arttırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.Görüşmede ayrıca Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Sudan'daki olaylar masaya yatırıldı.Sisi, Filistin meselesine uluslararası kararlara uygun adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması hedefiyle İsrail ile Filistinliler arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çalışmanın önemli olduğunu belirtti.Mısır Cumhurbaşkanı, ülkesinin Filistin ve İsrail arasında ateşkesin kalıcı olması, Gazze'nin yeniden imarının sağlanması için dengeli çabalar yürüttüğüne işaret etti.Sisi ayrıca Sudan'da geçiş sürecinin tamamlanmasına götürecek barışçıl diyaloğa başlanması ile kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin gerekliliğine vurgu yaptı.



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