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Ekonomi

Mısır alım fiyatları açıklandı

2020 yılı için Mısır alım fiyatlarını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen yıl bin 150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 arttırarak bin 325 TL olarak belirledik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 01:52:00 -
Mısır alım fiyatları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO olarak Buğday, Arpa, Nohut, Mercimek, Fındıkta olduğu gibi Mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak olan mısır alım fiyatlarını buradan açıklıyorum. Geçen yıl bin 150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 arttırarak bin 325 TL olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

 

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