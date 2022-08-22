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Ekonomi Mısır alım fiyatı ne oldu 2022? Mısır alım fiyatı açıklandı mı?
Ekonomi

Mısır alım fiyatı ne oldu 2022? Mısır alım fiyatı açıklandı mı?

Hasat dönemi yaklaşan mısır alımı ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, 2022 mısır alım fiyatı ne kadar? 2022 mısır alım fiyatı ton başına ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-08-22 19:23:00 - 2022-08-22 19:42:41
Mısır alım fiyatı ne oldu 2022? Mısır alım fiyatı açıklandı mı?

22 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısında mısır alım fiyatları belli oldu. Peki, 2022 mısır alım fiyatı ton başına ne kadar oldu?

Mısır alım fiyatı ne oldu 2022? Mısır alım fiyatı açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toprak Mahsulleri Ofisimiz, destek hariç ton başına 5.700 TL olarak uygulayacak. Mısır alım fiyatının üreticiye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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