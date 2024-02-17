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Kadın - Aile Mışıl mışıl uyutan öneriler: Biz memnun kaldık diyeceksiniz! 3 saniyede dalıyorsunuz! Bunu yapın kafi
Kadın - Aile

Mışıl mışıl uyutan öneriler: Biz memnun kaldık diyeceksiniz! 3 saniyede dalıyorsunuz! Bunu yapın kafi

Yeniakit Publisher
2024-02-17 17:46:00 - 2024-02-17 17:48:30
Mışıl mışıl uyutan öneriler: Biz memnun kaldık diyeceksiniz! 3 saniyede dalıyorsunuz! Bunu yapın kafi

Kaliteli uyku sağlıklı bünye demek. Bir türlü uyuyamayanlar bu formülleri mutlaka denemeli. Peki uykuya geçiren öneriler neler? İşte çarpıcı detaylar...

Uyku kalitesi, gün boyu enerji ve sağlık için çok önemlidir. Fakat bazı geceler uyku tutmaz.

Bu gibi durumlarda, uykuya dalmanızı kolaylaştıracak bazı ipuçları vardır.

Bunlar şunlardır:

-Parmaklarınıza hafifçe masaj yapın

-Yatmadan önce şeker içeren yiyeceklerden kaçının
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-Rahatlatıcı müzikler seçin

-Okumak istediğiniz bir kitabı elinize alın

-Ilık bir duşun keyfini çıkarın

-Odanızın havasını tazeleyin

-Odanızı karanlık tutun

UYKU HİJYENİ NEDİR?

Uyku hijyeni, sağlıklı ve verimli bir uyku için gerekli olan alışkanlıklar ve koşullar bütünüdür.

Bilimsel araştırmalar, insanların günlük olarak yaklaşık 7-8 saat uyumaları gerektiğini göstermektedir.

Uyku süresi, kişinin yaşı, işi, cinsiyeti gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Uyku süresinin yanı sıra, uyku kalitesi de sağlığımız için çok önemlidir. Uyku, vücudumuzun fiziksel bir ihtiyacıdır ve uyku eksikliği, kanımızdaki bazı kimyasallarda bozulmaya ve yorgunluk, bitkinlik gibi sağlık problemlerine neden olabilir.

akşama'a göre: Uyku bozuklukları, zihinsel sağlığımızı da kötü etkileyebilir ve konsantrasyon zorluğu, iş performansında düşüş gibi sorunlara yol açabilir.

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