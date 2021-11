Misak Dergisi kasım sayısı tüm bayilerde

SEBAHATTİN AYAN

Kapak yazısında ise şunlar dile getirildi: Tarih boyunca haklı inkar eden, adaleti hafife alan ve keyiflerini kanun haline getirmeyi marifet zanneden devlet adamları, yeryüzünde fitne ve fesadın yayılmasına vesile olmuşlardır. Profan vatandaş kimliğini her değerin üzerinde gören, müslüman kimliğini hafife alan ve kanun devletini savunan politikacılar, insanları birbirinin kurdu haline getirmişlerdir. Kanun devleti ile adalet ve hukuk arasındaki keyfiyet farkını değişik açılardan tahlil etmek mümkündür. Adalet kavramı; batıl olan her şeyden uzaklaşmak ve hakikate teslim olmak gibi zengin bir anlam bütünlüğüne haizdir. Diğer bir tanımla adalet, zulmün zıddı, insaf, hakkaniyet, herkese hakkını vermek hakka ve hukuka uygun olmak, zulüm ve eziyetten uzaklaşmak ve hakikate uygun amellerde bulunmak gibi manalara gelir. Adaletin zıddı olan zulüm, yerli yerinde olması gereken herşeyin alt üst olması, hakkın gasp edilmesi ve neticede varlık düzeninin bozulması demektir. Zulüm aynı zamanda karanlık, kargaşa, haksızlık, ölçüsüzlük demektir. İnsanın başkasına zulmetmesi, herşeyden önce onların haklarını gasp etmesi halini ifade eder. İnsanın başkasına zulmetmesi, her şeyden önce onların haklarını gasp etmesi halini ifade eder. Bu gasp fiili, hem ahlaki hem hukuki açıdan büyük bir suçtur.

