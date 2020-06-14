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Aktüel

Misafirliğe giderken takla attı

Kağıthane’de arkadaşına misafirliğe giderken kadın sürücü önce bir araca çarptı ardından takla attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:00:40 -
Misafirliğe giderken takla attı

Kağıthane’de arkadaşına misafirliğe giderken kadın sürücü önce bir araca çarptı ardından takla attı. Sağlık durumu iyi olan kadın ambulans ile hastaneye götürüldü.



Kağıthane Çağlar Sokak’ta arkadaşına ev ziyaretine giden kadın sürücü dönüşü alamayarak bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panik yapan sürücü ardından bir duvara çarparak takla attı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sürücü, hastaneye sevk edilirken olay yerine çekici gelerek 34 KB 8340 plakalı aracı yoldan çekti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



“Çok şükür durumu iyi”


Kazaya karışan sürücünün evlerine misafirliğe geldiğini ve aile dostları olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Hanımefendi bize geliyordu. Dönemeci alamayınca arabaya vurmuş daha sonra panik yaparak vitesi geri alırken arabayı kaydırmış, daha sonra duvara vurarak ters takla atmış. Çok şükür durumu iyi. Aile dostumuz yakın arkadaşımız” ifadelerini kullandı.

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