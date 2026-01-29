  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Mirziyoyev'İ karşılama törenine ezan arası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için düzenlenen resmî karşılama töreni, ezan okunması üzerine bando tarafından durduruldu; iki lider ezanı dinledikten sonra tören kaldığı yerden devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmî törenle karşıladı.

Karşılama töreni sırasında ezan okunması üzerine bando faaliyetine ara verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev, ezanı ayakta ve saygı içinde dinledi.

Ezanın sona ermesinin ardından bando yeniden çalmaya başladı, resmî tören kaldığı yerden devam etti.

 

ZİYARETİN KAPSAMI

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye geldi. Ziyaretin ana gündem maddesi Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4’üncü toplantısı olacak. Bu oturumda iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret, yatırım ve diğer ortaklık alanlarında atılacak somut adımlar ayrıntılı şekilde ele alınacak. Bir dizi anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

 

Ankara’daki görüşmelerin ardından Erdoğan ile Mirziyoyev ortak basın toplantısı yapacak ve anlaşma metinleri kamuoyuna açıklanacak. Ziyaret kapsamında ayrıca resmî kabul töreni, ikili görüşmeler, ortak deklarasyon ve resmi yemek gibi protokol programları yer alacak.

Ziyaretin dikkat çeken bir diğer etkinliği de 2023’te Türkiye’de yaşanan depremler sonrası Özbekistan’ın desteğiyle Hatay’da inşa edilen konutların açılış töreni olacak. Bu açılış, Erdoğan ve Mirziyoyev’in canlı video bağlantısı ile katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu sembolik etkinlik, iki ülke arasındaki dayanışmanın somut bir örneği olarak gösteriliyor.

