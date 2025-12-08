  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması

‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Akit’in merhum yazarı derin izler bıraktı! "Bana tarihi sevdiren kalem yazar Yavuz Bahadıroğlu"

Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir
Teknoloji Miro U! Dünyanın İlk 6 Kollu İnsansı Robotu tanıtıldı, imajı bomba! Teknoloji dünyası şokta, Çin fitili ateşledi!
Teknoloji

Miro U! Dünyanın İlk 6 Kollu İnsansı Robotu tanıtıldı, imajı bomba! Teknoloji dünyası şokta, Çin fitili ateşledi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Miro U! Dünyanın İlk 6 Kollu İnsansı Robotu tanıtıldı, imajı bomba! Teknoloji dünyası şokta, Çin fitili ateşledi!

Çin'in önde gelen teknoloji şirketi Midea'nın geliştirdiği Miro U, Teknoloji dünyasına giriş yaparak imajını yeniledi. 3 kolu sağ'da 3 kolu sol'da olan altı kollu insansı robotun görüntülerini dünya kayda aldı. Çin'in yeni dönemi başlıyorç

Çinli teknoloji şirketi Midea'nın geliştirdiği Miro U, yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel süreçlerde kullanılmak için tasarlandı. Robot, endüstriyel otomasyonda verimliliği artıracak ve üretim hatlarında çevrim sürelerini düşürecek.

 

Çinli teknoloji şirketi Midea, düzenlediği etkinlikte yeni insansı robot modeli Miro U'yu tanıttı. Şirket, tamamen kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirilen robotun, dünyada ilk kez altı kollu tekerlek–bacak hibrit bir tasarımla üretildiğini ve yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel süreçlere uyum sağladığını açıkladı, teknoloji dünyasında fitili ateşledi. Miro U, Ağustos ayında Jingzhou fabrikasında devreye alınan önceki tekerlekli insansı modelin geliştirilmiş versiyonu olarak tanımlanıyor ve üretim ekosisteminde verimliliği artırması bekleniyor.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, Midea Başkan Yardımcısı ve CTO’su Wei Chang, Miro U’nun şirketin insansı robot serisinin üçüncü nesli olduğunu belirterek, robotun altı biyomekanik kolu, 360 derece dönüş kabiliyeti ve değiştirilebilir uç efektör modülleriyle farklı üretim görevlerine hızla adapte olabildiğini söyledi. Robotun yazılım ve donanım dahil tüm teknolojisinin Midea tarafından geliştirildiği ifade edildi.

 

Şirket, Miro U’nun 2025 sonunda Wuxi’deki çamaşır makinesi fabrikasında kullanılmaya başlanacağını ve üretim hattındaki çevrim sürelerini kısaltarak hat ayarlama süreçlerinde yüzde 30’a kadar verim artışı sağlamayı hedefliyor. Midea, endüstriyel robotlara yönelik Miro serisinin ardından ticari ve ev içi kullanım için geliştirilen Mila serisinin de test aşamasında olduğunu ve 2026’dan itibaren mağazalarda müşteri yönlendirme gibi görevlerde kullanılmasının planlandığını duyurdu.

Amazon’dan kritik hamle: Robot ordusu geliyor, milyonlarca iş tehdit altında
Amazon’dan kritik hamle: Robot ordusu geliyor, milyonlarca iş tehdit altında

Teknoloji

Amazon’dan kritik hamle: Robot ordusu geliyor, milyonlarca iş tehdit altında

Robot kafe açıldı: Kahveler robotlardan!
Robot kafe açıldı: Kahveler robotlardan!

Dünya

Robot kafe açıldı: Kahveler robotlardan!

Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!
Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

Teknoloji

Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!
Gündem

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilav Günü’nde yaşananlar büyük tepki topladı. Etkinlikte, cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı i..
TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde
Gündem

TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir hazırlığını yaptığı kritik hamle nihayet sahaya yansıdı. TSK’ya bağlı zırhlı ve mekanize unsurlar, ..
Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı
Gündem

Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' iddiasıyla açılan dava 16 Şubat'a ertelendi. İmamoğlu'nun hakimin "Girne Üniversi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23