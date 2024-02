Mirasımız Derneği'nden Akit'e ziyaret! O gemide biz de olacağız

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci dün gazetemizi ziyaret etti. Ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Müdürümüz Enes Kaçmaz da hazır bulundu. Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Başkan Demirci, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Muhammet Demirci’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Müslümanlar Gazze'yi seyrediyor

Siyonist İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı kitlesel soykırım ile ilgili konuşan Başkan Muhammet Demirci, “7 Ekim sonrası Kudüs’ün Mescid-i Aksa davasına bakışımız çok değişti. 7 Ekim sonrası Gazze’de yapılan insani soykırım, Gazze’ye atılan bombalar, Gazze’ye yapılan zulümler dünyanın hiçbir toprak parçasında yapılmadı. Dünya gözü şu an Gazze’yi seyrediyor, takip ediyor. Sadece takip ediyoruz ve takipte kalıyoruz, izlemekle yetiniyoruz. Gereğini iki milyar Müslüman maalesef yapmıyor” açıklamasını yaptı.

Kudüs tarihinde böyle zulüm görmedi

Mescid-i Aksa ve Kudüs davasına elimizden gelen bütün desteği göstermeliyiz diyen Demirci, “Mesele sadece Gazze değil... 7 Ekim sonrası Kudüs’te yapılan zulüm de Gazze’ye bir benzer. Sadece orada fazla bir kan dökülmedi, akmadı. Şehitlerimiz var ama Gazze gibi değil. İsrail, Mescid-i Aksa’yı 7 Ekim sonrası kapattı. Geçen ay biraz açmıştı şu an bu hafta aldığı kararla Mescid-i Aksa’yı Ramazan ayı boyunca yine kapatacak. Sadece elli yaş ve üstü olan Müslümanları alacak. Batı Yaka’dan ve Kudüs dışından Müslümanların kesinlikle hiç almayacak. Bu durum da İsrail işgal devleti iki milyar Müslüman’a meydan okuyor. Herkesi buradan harekete davet ediyorum. İnşallah maddi manevi olarak desteklerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

O gemide biz de olacağız

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Gazze’ye göndereceği Özgürlük Filosuna destek vereceklerini de belirten Demirci, “Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına kim ne yaparsa çok kıymetlidir. Gazze için yapılan bu gemi meselesi çok önemli, çok manidar, geç de olsa yapılmalı. Hızlı bir şekilde atraksiyon alınmalı, destekler verilmeli ve o gemi direkt Gazze’ye ulaşmalı. Bütün dünya Müslümanları bu gemiye destek vermeli. Biz Mirasımız Derneği olarak Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki olaylara yoğunlaşıyoruz. Biz bu davaya Filistin topraklarına Gazze, Batı Yaka ve Kudüs’e yapılan her çalışmaya destek veriyoruz. Her faaliyetin ve her çalışmanın arkasındayız. Ve yola çıkacak olan gemilere maddi ve manevi olarak da destek vermeye hazırız Allah’ın izniyle” dedi.

