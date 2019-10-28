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Yerel

Miras yüzünden husumet yaşadığı eniştesini kafasından vurdu

İstanbul'da kayınçosuyla miras nedeniyle kavga eden kişi, kafasından vurularak hastaneye kaldırıldı.

2019-10-28 16:06:00 -
Miras yüzünden husumet yaşadığı eniştesini kafasından vurdu

Bağcılar’da bir şahıs, miras nedeniyle tartıştığı eniştesini kafasından vurdu. Ağır yaralanan enişte, hastaneye kaldırıldı.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Olay Bağcılar’da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre avcılık merakı bulunan Nevzat Fideci köpeği ile beraber evine geldiği sırada aralarında daha önceden miras nedeniyle husumet bulunan kayınçosu Metin S. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Metin S. yanında getirdiği silahını çıkartarak eniştesi Nevzat Fideci'yi kafasından vurdu.

Kanlar içinde buldular

Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde Fideci’yi yerde kanlar içerisinde gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Fideci'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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