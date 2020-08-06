  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:17:44 -
Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

KONYA (AA) - Konya'da miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adnan (30) ile kardeşi Aziz U. (32) miras nedeniyle telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası Aziz U, kardeşinin merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'taki iş yerine gitti.

İş yerinde de devam eden tartışma sırasında Adnan U, ağabeyini tüfekle sırtından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Adnan U'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı