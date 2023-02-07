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Gündem

Miran bebek böyle kurtarıldı!

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında mucize bir kurtuluş daha yaşandı. Malatya'da yıkılan binanın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran bebek, 22 saat sonra kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-02-07 08:40:00 -

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.

İHA'nın haberine göre; kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz, Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.

Minik Miran ile Abdullah Uraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin kent genelindeki arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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