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Gündem Miraç’tan aldığımız ders! O söylüyorsa doğrudur
Gündem

Miraç’tan aldığımız ders! O söylüyorsa doğrudur

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hz. Ebubekir'in (r.a.) sözünü hatırlatarak, "Benim Miraç'tan özellikle aldığım ders, 'O söylüyorsa doğrudur' şeklindekli bir tavırdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 12:58:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, tüm İslam aleminin bu gece idrak edeceği Miraç Gecesi hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Konuya ilişkin konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Miraç'la ilgili olarak, benim aklımda olan, günlük hayatımızda da riayet etmemiz gereken bir prensip; sadıklık, güvenme, sahip çıkma... Hz. Peygamber Miraç Gecesi’nde yaşadıklarını anlattığı zaman müşrikler alay etmeye başlıyorlar, ‘bir gecede böyle bir şey mümkün değil’ diye alay almaya kalkışıyorlar ve güya Hz. Peygamber'e inananların da kapısını çalıp, ‘buna da mı inanacaksınız’ diyorlar. Hz. Ebubekir'e geldikleri zaman Hz. Ebubekir, 'bizzat kendisi mi anlattı bunu' diye sordu. Kafirler de zannediyorlar ki, kendisi bizzat anlatınca Hz. Ebubekir vazgeçecek. Hz. Ebubekir tam aksini ifade ediyor. Müşrikler, ‘o anlatıyor’ deyince Hz. Ebubekir, "O söylüyorsa doğrudur" diyor. Mekke'den göç ederken de bazı olaylar oluyor. Bu vesileyle kendisine Sıddık diyorlar. İnşallah bizler de güvendiğimiz insanlara güvenme konusunda, sıddıklık noktasında devam ederiz. Bir de gerçekten güvenilecek kişilerle Allah'ın bizi karşılaştırması lazım. Günümüz dünyasında, günümüz Türkiye'sinde de Cenab-ı Hakk inşallah bizi doğru kişilerle karşılaştırır. Benim Miraç'tan özellikle aldığım ders, "O söylüyorsa doğrudur" şeklindeki bir tavırdır. Bir imanın peygambere imanı noktasında o söylüyorsa doğrudur sözü benim için çok önemli.

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