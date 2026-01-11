Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu hangi gün tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Dini günlerin akşam ezanıyla başlaması nedeniyle Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe akşamı başlayacak ve Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece boyunca ibadetlerle ihya edilecek. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) Allah-u Teala’nın davetiyle Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği bu kutlu gece olan Miraç, Müslümanlar için arınma, huzur ve kulluk bilincinin derinleştiği müstesna bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Kalbe yönelişin, tevbenin ve ibadetin ön plana çıktığı Miraç gecesi, İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip.

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu?

Recep-i Şerif ayının 27. gecesinde idrak edilen Miraç Kandilinde oruç tutmak, dinen faziletli ve sevap kabul edilen bir ibadettir. Recep ayı, mübarek üç ayların ilk ayı olmakla birlikte Regaip ve Miraç Kandillerini içinde barındıran kıymetli bir zaman dilimidir. Bu ayda tutulan oruçlar, Allah-u Teala’ya yakınlaşmaya vesile olan nafile ibadetler arasında yer alır.

Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) Recep ayının faziletine işaret eden hadislerinde bu ayda yapılan ibadetlerin kıymetine dikkat çekildiği, özellikle orucun Allah rızası için önemli bir fırsat olduğu ifade edilir. Bu nedenle Miraç Kandilinin gündüzünde tutulan oruç, Müslümanlar tarafından büyük bir gönül huzuruyla eda edilir.

Miraç Kandili orucu hangi gün tutulur?

Dini günlerde esas olan gece ile gündüz ayrımıdır. Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı başlar ve gece boyunca devam eder. Ancak oruç, gecede değil Miraç’ın gündüzünde tutulur. Bu nedenle Miraç Kandili orucu, 16 Ocak 2026 Cuma günü tutulur.

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Miraç gecesi olarak ibadetlerle geçirilirken, ertesi gün yani Cuma günü Miraç orucu tutulur. Bu yönüyle “Miraç Kandilinde oruç hangi gün tutulur?” sorusunun cevabı, Miraç gecesinin ardından gelen gündüz olarak ifade edilir.

Miraç Kandilinde kaç gün oruç tutulur?

Recep ayında tutulacak oruçlar için belirlenmiş kesin bir sayı bulunmaz. Ancak Miraç Kandili özelinde, Recep ayının 27. gecesinin gündüzünde bir gün oruç tutulması tavsiye edilir. Bu oruç nafiledir ve farz değildir. Müslümanlar, sağlık durumları elverdiği ölçüde bu ibadeti yerine getirebilir.

Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı

Miraç Kandilinde tutulan oruç, gece yapılan ibadetlerin ardından gelen önemli bir amel olarak kabul edilir. Rivayet edilen hadislerde, Recep ayının 27. gecesi ve gündüzünde yapılan ibadetlerin sevabının büyük olduğu ifade edilir. Bu gecenin ardından tutulan oruç; namaz, dua, istiğfar ve sadakayla birlikte değerlendirildiğinde, kulun manevi kazancını artıran ibadetler arasında yer alır.

Miraç gecesini ibadetle ihya edip gündüzünü oruçla geçiren Müslümanların dualarının kabulüne vesile olacağına dair rivayetler, bu ibadetin faziletine işaret eder. Bu nedenle Miraç Kandilinde oruç tutmak, Müslümanlar için hem manevi bir fırsat hem de gönül huzuruyla yapılan bir kulluk göstergesidir.