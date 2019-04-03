Miraç Gecesi'nde Müslümanlar Mescid-i Aksa için dualar etti Hazreti Muhammed (SAV)'in ilahi huzura yükseldiği Miraç Gecesi heyecanını yaşayan Müslümanlar, Camilere giderek ibadet ettiler. Müslümanlar, İslam Coğrafyası'nın mazlumları için de dualar ettiler.

Taha Emre Özdemir Ankara Üç ayların ilki Recep Ayı'nın 27. gecesine denk gelen Miraç Gecesi, Müslümanlar tarafından heyecanla idrak edildi. Akşam ezanının okunması ile Camilere koşan Müslümanlar, bu gece farz edilen namazlarını kıldılar, dualar ettiler. Müslümanlar tarafından, Miraç Gecesi'ndeki yolculuğunda Hazreti Peygamber (SAV)'in de ziyaret ettiği Mescid-i Aksa'da süren zulüm için dualar edildi. Hep birlikte ellerini semaya kaldıran Mü'minler, İsrail'in alçaklığına karşı, yüce Allah'dan yardım istediler. Hazreti Peygamber (SAV), Miraç Gecesi'nde yüce Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın eşliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

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