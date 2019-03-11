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MIP, konteyner işlem hacminde birinci sıraya yükseldi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), 2018 yılında rekor kırarak Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:46
MIP, konteyner işlem hacminde birinci sıraya yükseldi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), 2018 yılında rekor kırarak, elleçlediği 1,72 milyon TEU konteyner ile Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldi. MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bu başarıda yatırımların büyük rol oynadığını belirterek, yatırımlarının devam edeceğini bildirdi.

 

Her yıl yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdüren MIP, geçen yıl yeni bir rekora daha imza attı. 2017 yılında 1,59 milyon TEU konteyner elleçleyen MIP, 2018’de bu oranı 1,72 milyon TEU’ya çıkarmayı başardı. MIP, bu başarıyla 2018’de Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldi.



“Yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz”

 

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yazılı bir açıklama yaparak bu başarıyı değerlendirdi. Mersin Limanı’nda 2017 yılına göre yüzde 8 artışla 2018’de 1,72 milyon TEU konteyner elleçlendiğini ifade eden Daele, “Bu, MIP tarihinde aynı zamanda yeni bir rekordur. Kaydedilen başarıda terminal yatırımlarımız büyük rol oynadı. Türkiye’nin potansiyeline ve hinterlandın gelişimine duyduğumuz güvenle yeni yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

 

Daele, terminal yatırımlarının yanı sıra bilgi işlem uygulamalarında, IT altyapısının gelişmesinde, konteyner, konvansiyonel kargo, kapılar, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, gümrük ve terminal kullanıcı aktivitelerini içeren entegre bir sistem üzerinde çalıştıklarını da kaydetti. Daele, “Aynı zamanda yeşil endüstriyi sürdürülebilir kılmak ve dünyanın refahına katkıda bulunmak için çevreci projelerle faaliyet göstermenin yeni ve yenilikçi yollarını keşfetmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Mersin Limanı’nın, dünya ticaretinin rekabetçi pazarında önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Daele, şöyle devam etti: “Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Stratejik konumumuzun avantajını limanımız, bölgemiz ve hinterlandımız için kalıcı bir varlığa dönüştürmek yatırımlarla mümkündür ve sürekli gelişmekte olan bir pazarda yatırım kesinlikle gereklidir. Ancak bu sayede Mersin’in, ‘Akdeniz’in önde gelen limanı olma’ hedefine ulaşmasını sağlayabiliriz.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:46
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