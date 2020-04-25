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Spor

Minsk deplasmanda rahat kazandı

Belarus Premier Lig’in 6.

2020-04-25 17:01:19 -
Minsk deplasmanda rahat kazandı

Belarus Premier Lig’in 6. haftasında FC Minsk, deplasmanda Slavia Mozyr takımını 3-1 mağlup etti.


Belarus Premier Lig’in 6. haftasında Slavia Mozyr, Yunost Stadyumu’nda FC Minsk’i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Minsk 30. dakikada Roman Gribovski’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 46. dakikada Yaroslav Yarotski fileleri havalandırarak farkı 2’ye çıkardı. 79. dakikada Vladislav Zukh’un golüyle Slavia Mozyr umutlansa da, 82. dakikada Artsiom Vasilyeu son sözü söyledi ve FC Minsk sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Minsk puanını 9’a yükseltirken, Slavia Mozyr ise 7 puanda kaldı.

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