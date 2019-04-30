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Miniklerin, ’STEM Keşif Haftası’

Eskişehir Sümer Anaçağ Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, 24-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Keşif Haftasını çeşitli etkinlikler yaparak geçirdi.

30 Nisan 2019 Salı 11:57
Miniklerin, ’STEM Keşif Haftası’

Eskişehir Sümer Anaçağ Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, 24-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Keşif Haftasını çeşitli etkinlikler yaparak geçirdi.


Scientix Projesi kapsamında Avrupa ülkelerindeki öğrencileri sorgulamaya, araştırmaya ve üretmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen STEM Keşif Haftasına 5 öğretmen ve 45 öğrenci katıldı. Öğrencilerin buluş yapma becerilerini ve ilgilerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen etkinlikte minikler, öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulunarak bir takım keşiflerde bulundular.


Çok verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten anaokulu öğrencileri, etkinlikte emeği geçen öğretmenlerine de teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:57
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