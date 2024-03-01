Miniklerin kuş gözlem heyecanı
Erzurum’da ilkokul öğrencileri, teleskop ve dürbünlerle Tortum Gölü’nde kuş gözlemi yaptı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Uzundere ilçesinde düzenlenen doğa eğitimleri kapsamında, Şelale İlkokulu öğrencilerine sulak alanların önemi, korunması ve faydaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğretmen ve ekiplerle Tortum Gölü sulak alanına giden öğrenciler, burada teleskop ve dürbünlerle kuşları izledi. Çocuklar heyecanla katıldığı gözlem etkinliğinde, kuşların gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Minik öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken öğretmenleri güzel etkinlikten dolayı ekiplere teşekkür ettiler.