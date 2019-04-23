Miniklere özel iletişim hattı

Turkcell’in dijital markası Lifecell, çocuklar için yeni bir mobil iletişim paketini devreye soktu. ‘Lifecell İlk Hattım’ adlı paket sayesinde ebeveynler çocuklarının güvenli internet kullanımını kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kimlerle görüşeceğini belirleyebiliyor.

8-14 yaş grubuna hitap eden yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Ömer Barbaros Yiş, “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ‘Lifecell İlk Hattım’ paketimizle çocuklar internetten sağlıklı bir şekilde faydalanacak. Ayrıca reklamsız internet, kontrolsüz kullanım sebebiyle ortaya çıkacak yüksek faturaların da önüne geçilecek” diye konuştu.

Ebeveynleri rahatlatacak adımlar

Türk Telekom ise McAfee’yle el ele vererek ‘Güvenli Aile’ uygulamasını ortaya koydu. Uygulama, PC ve mobil cihazlar üzerinden dijital dünyaya bağlanan çocukların sanal ortamda güvende olmaları için gereken denetimleri sağlıyor. Çocuklar için uygun olmayan uygulamaları önleyen ‘Güvenli Aile’yle ebeveynler çocuklarının telefondaki etkinliklerini izleyebiliyor, ekran karşısında geçirdikleri süreyi kısıtlayabiliyor.

Vodafone da Dijital Koruma servisiyle ana babaların çocuklarının internette uygun içerikleri elde edip etmediklerini görmelerini mümkün kılıyor.