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Miniklerden ‘Yaşasın Tiyatro’ etkinliği

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:13
Miniklerden ‘Yaşasın Tiyatro’ etkinliği

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.


Oyunpazarı Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Tiyatroya sahip çıkan minikler, üzerinde yaşasın tiyatro yazılı bir tiyatro sahnesi oluşturdu. Çeşitli drama çalışmaları ve gösteriler yapan minikler, keyifli bir gün geçirdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:13
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